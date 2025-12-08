Як повідомляло Інше ТВ, з 6 грудня у Миколаєві експонуватиметься фотовиставка «Чотири лапи – тисячі історій».

Цими вихідними фотовиставка не тільки відкрилась, але й паралельно проходила виставка-прилаштування чотирилапих підопічних КП «Центр захисту тварин».

Про результати вікенду повідомили в Центрі захисту тварин, передає Інше ТВ.

«Щиро дякуємо всім, хто завітав на фотовиставку “Чотири лапи — тисячі історій” та на нашу виставку- прилаштування! За два дні нам вдалося прилаштувати чотирьох песиків і одного котика. Дякуємо кожному, хто обирає не купувати, а рятувати», – кажуть в Центрі захисту тварин.

Фотовиставка від фонду FOUR PAWS у Волонтерському центрі ДОФ (вул. Артилерійська, 7) працює до 11 грудня включно, час роботи: 10:00–15:00.

Запрошуються освітні заклади міста відвідати захід, бажаючих завітати просять телефонувати заздалегідь за номером +380675122911 (Тетяна).