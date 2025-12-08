Президент Володимир Зеленський прибув до Лондона на зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та президентом Франції Емманюелем Макроном.

На летовищі президента Зеленського зустрів посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

Президент Володимир Зеленський 8 грудня перебуватиме з візитом у Лондоні і Брюсселі. У нього заплановані зустрічі з лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції, а також з керівництвом Європейського союзу і НАТО. А потім, за інформацією італійських ЗМІ, на нього чекають у Римі.