Коломойського не доставили до суду, на якому він обіцяв зробити заяву і скликав для цього журналістів.

Як повідомляє кореспондент “Телеграфу”, конвойна служба не змогла доставити Коломойського до суду через те, що зламався автомобіль, на якому його мали доправити. Про це повідомив секретар суду.

Кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет повідомив: адвокати бізнесмена запевняють, що це не перший «зрив». Кажуть, то хворіють судді, то машина не може довезти Коломойського на засідання.

Нове слухання призначили на 11 грудня о 15:00. А вже завтра у Шевченківському суді відбудеться інше засідання щодо зміни запобіжного заходу бізнесмену. Адвокати водночас заявляють, що можуть бути нові «зриви».

Нагадаємо, раніше Коломойський анонсував «гучні заяви» та пообіцяв, що відповість на будь-які питання під час сьогоднішнього засідання.