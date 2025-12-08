Псевдоконсультація «банкіра», купівля в інтернеті автомобілів та обладнання для сонячної станції — саме у такий спосіб шахраї протягом кількох днів ошукали громадян та заволоділи їхніми грошима.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Так, одним з потерпілих став мешканець Мішково-Погорілівської громади. Чоловік звернувся до місцевого відділення поліції із заявою, що аферисти заволоділи його коштами у сумі 128,2 тис. гривень під приводом продажу обладнання для сонячної станції, яке він хотів придбати через оголошення на інтернет-майданчику купівлі-продажу.

Понад 79 тисяч гривень втратив 63-річний житель Миколаєва. За словами чоловіка, йому зателефонував незнайомець, який представився співробітником банку, та повідомив, що його рахунок нібито під загрозою. Щоб зберегти кошти, зловмисник переконав заявника терміново переказати гроші на «безпечний рахунок». Після виконання всіх вказівок шахрая із рахунку миколаївця зникли кошти.

За вказаними фактами слідчі та дізнавачі поліції розпочали досудові розслідування за ч. 1 та ч. 4 ст. 190 КК України «Шахрайство». Санкції статей передбачають покарання до восьми років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють причетних осіб до скоєння протиправних дій.

