Мешканка Миколаєва, довірившись незнайомці, передала їй свої заощадження — як у гривнях, так і в іноземній валюті нібито для «оформлення» та подальшого обміну старих купюр на нові. Поліцейські встановлюють особу зловмисниці та закликають громадян не довіряти незнайомцям.

Про це повідомляють в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

До відділення поліції №1 Миколаївського райуправління надійшло повідомлення від 89-річної місцевої мешканки про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її коштами. Зі слів заявниці, на вулиці біля будинку до неї підійшла жінка, яка відрекомендувалась соціальним представником та повідомила про нібито майбутній обмін купюр старого зразка на нові. Потерпіла довірилася незнайомці та запросила її до оселі, щоб та «переписала» наявні грошові купюри. Після того, як псевдопрацівниця залишила квартиру, жінка виявила зникнення своїх заощаджень, а саме: 500 доларів США та 5 тисяч гривень.

За вказаним фактом дізнавачі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років. Наразі правоохоронці встановлюють особу зловмисниці. Досудове розслідування триває.

