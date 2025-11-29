З 6 по 11 грудня, з 10.00 до 17.00, у Волонтерському центрі ДОФ (вул. Артилерійська, 7) експонуватиметься фотовиставка «Чотири лапи – тисячі історій».

Про це повідомили в КП «Центр захисту тварин», передає Інше ТВ.

«Миколаїв стає шостим містом України, де відбудеться всеукраїнський документальний проект, створений у співпраці з міжнародною благодійною організацією FOUR PAWS.

Це — історії тих, хто щодня рятує тварин у прифронтових, деокупованих і тилових містах.

Фото, які неможливо забути. Люди, яким не байдуже. Тварини, які отримали шанс на життя», – кажуть організатори.

На фотовиставці відвідувачі побачать справжні історії порятунку тварин; життя чотирилапих до та після визволення; роботу волонтерів та рятувальників у найскладніших умовах; фоторозповіді з різних куточків України.

Також під час виставки 6 та 7 грудня, з 10:00 до 15:00, ви зможете познайомитися з підопічними КП ММР «Центр захисту тварин» та знайти свого чотирилапого друга! Для того, щоб взяти тваринку, вам потрібно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код (додаток Дія теж підходить), адресу електронної пошти.

Вхід на фотовиставку вільний.

