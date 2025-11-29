Поблизу розташування одного з факультетів Одеської військової академії знайшли повішеним курсанта першого курсу. За словами інших курсантів, за день до того з хлопця знущалися сержанти.

Про це першим повідомив курсантсько-офіцерський Telegram-канал SLON FM, який неодноразово висвітлював випадки порушення прав курсантів, передає Громадське.

За інформацією Telegram-каналу, повішеного курсанта Павла С. знайшли 26 листопада біля Факультету підготовки спеціалістів військової розвідки та Сил спеціальних операцій. Стверджується, що перед цим він пішов у СЗЧ після знущань.

Інші курсанти розповіли Telegram-каналу про знущання від п’ятьох сержантів. Зокрема, як стверджується, хлопців змушували поєднати й з’їсти м’ясні консерви з печивом і гірчицею та запити це олією. Крім того, зазначається, що курсантів примушували їсти з підлоги й пити солону воду. Після цього їх нудило.

«У кімнаті перебували всі командири груп (взводів). Насміхались із них, знімали відео» — стверджує неназваний курсант.

Пишуть, що Павла побив старшина іншого курсу. Окрім нього, від знущань постраждали ще двоє хлопців.

Як зазначає Telegram-канал, знущання розпочалися після того, як курсанти вкрали з магазину, що розташований поруч, кілька енергетичних напоїв. Спершу начальник локації, де перебували курсанти, запровадив колективне покарання для всього курсу, заборонивши ходити в магазин. Водночас сержанти вирішили, що цього недостатньо, і вдалися до знущань.

Військова академія підтвердила смерть курсанта Павла С. Там зазначили, що керівництво академії співпрацює зі слідством. Паралельно призначили службове розслідування.

Зокрема, перевіряється версія перевищення службових повноважень. В академії запевнили, що в разі підтвердження винні відповідатимуть за законом.

Також в академії додали, що за попередніми результатами вже підготували «низку кадрових рішень».