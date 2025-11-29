У Миколаєві жінка з трьома малолітніми дітьми перетворила квартиру в жах і небезпеку, а малечу часто залишала самих, бо “ходила за пігулками”. Таким ставленням до дітей обурилися сусіду і звернулися до відповідних служб.

Про це повідомила керівниця Служби у справах дітей Миколаївської міської ради Юлія Кравченко на своїй сторінці у Facebook.

Це не фільм жахів, це реальні “умови” і “житло”, в якому “мати” залишила трьох маленьких дітей зранку до вечора голодними на самоті і в небезпеці… “Мама пішла зранку за пігулками, вона часто за ними ходить”, – сказала малеча… Через сміття та безлад пересуватися по квартирі майже неможливо.

Дякуємо небайдужим сусідам, що помітили нову квартирантку з дітьми, яких вона часто залишає на самоті і буває в неадекватному стані (явно не через хворобу) і повідомили про це поліції і службі.

В такому занедбаному стані давно не бачила дітей…

Складено акти оцінки безпеки дітей, вони в безпеці, поміщені до лікарні для медичного обстеження, вирішується питання щодо негайного відібрання дітей через небезпеку для життя та здоров’я.

Не будьте байдужі, коли бачите дітей в небезпеці, звертайтеся до поліції (102, можна анонімно) або до найближчої служби у справах дітей.

Якщо Ви – родина з дітьми і потребуєте допомоги – звертайтеся до найближчої служби у справах дітей або Служба у справах дітей Миколаївської міської ради або Миколаївський міський центр соціальних служб – Вас обов’язково підтримають і допоможуть.

Але якщо наркотики чи горілка для Вас будуть важливіші, ніж діти – будьте готові відповідати за це, – зауважила Юлія Кравченко.

