У Миколаєві жінка з трьома малолітніми дітьми перетворила квартиру в жах і небезпеку, а малечу часто залишала самих, бо “ходила за пігулками”. Таким ставленням до дітей обурилися сусіду і звернулися до відповідних служб.
Про це повідомила керівниця Служби у справах дітей Миколаївської міської ради Юлія Кравченко на своїй сторінці у Facebook.
Це не фільм жахів, це реальні “умови” і “житло”, в якому “мати” залишила трьох маленьких дітей зранку до вечора голодними на самоті і в небезпеці… “Мама пішла зранку за пігулками, вона часто за ними ходить”, – сказала малеча… Через сміття та безлад пересуватися по квартирі майже неможливо.
Дякуємо небайдужим сусідам, що помітили нову квартирантку з дітьми, яких вона часто залишає на самоті і буває в неадекватному стані (явно не через хворобу) і повідомили про це поліції і службі.
В такому занедбаному стані давно не бачила дітей…
Складено акти оцінки безпеки дітей, вони в безпеці, поміщені до лікарні для медичного обстеження, вирішується питання щодо негайного відібрання дітей через небезпеку для життя та здоров’я.
Не будьте байдужі, коли бачите дітей в небезпеці, звертайтеся до поліції (102, можна анонімно) або до найближчої служби у справах дітей.
Якщо Ви – родина з дітьми і потребуєте допомоги – звертайтеся до найближчої служби у справах дітей або Служба у справах дітей Миколаївської міської ради або Миколаївський міський центр соціальних служб – Вас обов’язково підтримають і допоможуть.
Але якщо наркотики чи горілка для Вас будуть важливіші, ніж діти – будьте готові відповідати за це, – зауважила Юлія Кравченко.
