Протягом 29 листопада на території Миколаївщини ліквідовано 3 пожежі:

в м. Миколаєві горіло сміття у будівлі яка не експлуатується площею 1,5 кв. м.

у с. Токарівка Веселинівської територіальної громади Вознесенського району рятувальники загасили займання у двох кімнатах житлового будинку на площі 15 кв. м. Вогнем знищено меблі, побутова техніка, речі домашнього вжитку;

пожежу будівлі яка не експлуатується площею 20 кв. м приборкано у с. Червоноволодимирівка Сухоєланецької територіальної громади Миколаївського району.

Від ДСНС працювали 20 надзвичайників, 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Додатково залучались вогнеборці місцевої пожежної охорони “Бузьке”.

Причини встановлюються.