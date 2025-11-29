Протягом 29 листопада на території Миколаївщини ліквідовано 3 пожежі:
в м. Миколаєві горіло сміття у будівлі яка не експлуатується площею 1,5 кв. м.
у с. Токарівка Веселинівської територіальної громади Вознесенського району рятувальники загасили займання у двох кімнатах житлового будинку на площі 15 кв. м. Вогнем знищено меблі, побутова техніка, речі домашнього вжитку;
пожежу будівлі яка не експлуатується площею 20 кв. м приборкано у с. Червоноволодимирівка Сухоєланецької територіальної громади Миколаївського району.
Від ДСНС працювали 20 надзвичайників, 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Додатково залучались вогнеборці місцевої пожежної охорони “Бузьке”.
Причини встановлюються.