Розпочалася 1 375-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 311 бойових зіткнень.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 29.11.2025, передає Інше ТВ.

Вчора противник завдав одного ракетного та 50 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 50 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 2998 обстрілів, зокрема 103 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 1721 дрон-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Дорожнє, Новий Донбас, Олександрівка Донецької області; Гуляйполе, Воздвижівка, Різдвянка Запорізької області; місто Херсон.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два артилерійські підрозділи на позиціях.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення. Противник завдав трьох авіаційних ударів, скинувши п’ять керованих авіабомб, здійснив 189 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів атакував позиції українських захисників у районах Вовчанська, Синельникового, Лиману та у напрямку Дворічанського й Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 11 бойових зіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Піщаного, Куп’янська, Петропавлівки та Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 38 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах Греківки, Ольгівки, Твердохлібового, Шийківки, Дружелюбівки, Середнього, Карпівки, Дробишевого, Новоселівки, Коровиного Яру, Зарічного, Ставків, Торського та у бік населеного пункту Червоний Став.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 17 наступальних дій загарбників у районах Діброви, Ямполя, Дронівки, Васюківки та Сіверська.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири бойові зіткнення — противник намагався просунутися у районах Часового Яру та Ступочок.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 31 атаку у районах Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Степанівки, Русиного Яру, Миколайпілля та Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 82 штурмові дії агресора у районах Федорівки, Родинського, Білицького, Нового Шахового, Шахового, Новоекономічного, Никанорівки, Мирнограда, Гришиного, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новомиколаївки, Новопавлівки та у бік Дорожнього й Нового Донбасу.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 56 атак у районах Ялти, Толстого, Іванівки, Андріївки-Клевцового, Олександрограда, Січневого, Вороного, Соснівки, Степового, Вербового, Вишневого, Злагоди, Піддубного, Воскресенки, Привільного, Красногірського та Єгорівки.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 17 ворожих спроб просунутися вперед у бік Варварівки, Добропілля, Затишшя, а також у районах Гуляйполя та Зеленого.

На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили 11 ворожих атак на позиції наших військ у районах Степового, Щербаків, Приморського, Новоандріївки та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку противник двічі атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту – успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Як повідомляло Інше ТВ, ЗСУ знешкодили ще 910 окупантів. Загальні втрати ворога