Сьогодні вночі росіяни здійснили масовану комбіновану ракетно-дронову атаку.

Ворог атакував Київщину та Київ впродовж 9 годин різними засобами нападу.

Про це повідомляє моніторинговий канал Monitor, передає Інше ТВ.

Зокрема росіяни атакували масовано ударними БпЛА, запустили щонайменше 4 «Кинджали» по напрямках Київ/Гостомель, щонайменше 3 балістичними ракетами з Брянська та 14 групами крилатих ракет повітряного на наземного базування.

Ворог спрямував удар по енергетиці, проте відомо про влучання у житлові та цивільні споруди, є загиблі.

Характерно, що обстріл був інтенсивним, із розрахунком на одночасне наближення засобів повітряного нападу різних типів.

Атака ще продовжується.

Як повідомляло Інше ТВ, станом на 04.00 внаслідок ворожої атаки на Київ було відомо про 1 загиблого та 7 постраждалих, серед яких дитина (ФОТО)