Станом на 04.00 29 листопада внаслідок ворожого обстрілу Києва загинула 1 людина. Постраждали 7 осіб, серед них дитина. Надзвичайникам вдалось врятували 4 людей — зокрема дитину та маломобільну особу.

Про це повідомила ДСНС України, передає Інше ТВ.

Внаслідок комбінованого удару є пошкодження житлових будинків.

Шевченківський район: пошкоджено 14-поверховий житловий будинок. Горіли квартири на рівні 4-5 поверхів. Пожежу ліквідовано. На місці медики надали допомогу одній особі.

Соломʼянський район: уламки впали на 25-поверховий житловий будинок, що призвело до загоряння зовнішнього утеплювача та часткового руйнування фасаду з 1 по 3 поверх. Пошкоджено припарковані автомобілі. Пожежу ліквідовано. Медики надали допомогу двом людям на місці.

За ще однією адресою уламки впали на 17-поверховий житловий будинок — без подальшого загоряння.

Також зафіксовано влучання у гараж біля житлового будинку в приватному секторі. Виникло займання, ліквідація триває.

Святошинський район: влучання у під’їзд 3-поверхового житлового будинку. Сталося займання на 2 поверсі, рятувальники врятували дитину. Ще одна людина звернулась до медиків. З-під уламків було деблоковано тіло загиблого. Пожежу ліквідовано, триває розбір завалів.

Дніпровський район: влучання у 10-поверховий житловий будинок спричинило руйнування 6-7 поверхів. Пожежу ліквідовано. З 7 поверху врятовано 3 людей, серед них маломобільна особа. Триває розбір конструкцій.

Інформація оновлюється.