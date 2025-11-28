За рішенням суду першої інстанції, жінка та її співмешканець, через злочинні дії яких помер малюк, проведуть за ґратами майже 10 років.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, наприкінці січня поточного року тіло хлопчика віком 1 рік і 3 місяці було виявлено в морозильній камері в одній із квартир у Пересипському районі Одеси, де малюк мешкав зі старшою на рік сестричкою, 18-річною матір’ю та її 44-річним співмешканцем, який понад 12 років провів у місцях позбавлення волі за майнові злочини.

В ході досудового розслідування слідчими було встановлено, що через недогляд матері за сином, він отримав термічні опіки декількох ділянок тіла, які, за результатами судової експертизи, відносяться до категорії тяжких тілесних ушкоджень за ознакою небезпеки для життя.

Жінка та її співмешканець спостерігали за проявами тяжкого травмування дитини, зокрема за втратою свідомості та порушенням дихання, але по допомогу до лікарів не звернулися. На превеликий жаль, це призвело до трагічних наслідків – хлопчик помер.

За висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті дитини стала опікова хвороба, яка виникла через опіки тіла й ускладнилась розвитком жирової емболії.

Щоб приховати факт смерті малюка, співмешканець матері, будучи в стані наркотичного спʼяніння, обмотав його тіло у харчову плівку, сховав у сумку, а потім у морозильну камеру, де воно пролежало близько двох тижнів, доки не було виявлене поліцейськими.

Поліцейські затримали фігурантів у процесуальному порядку, а суд за їхнім клопотанням обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Як повідомила заступниця начальника відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Валентина Істоміна, слідчі зібрали достатню доказову базу, у тому числі висновки низки судових експертиз, на підставі яких обом фігурантам було висунуто обвинувачення за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України – завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, якщо той, хто залишив без допомоги, зобов’язаний був піклуватися про цю особу і мав змогу надати їй допомогу, якщо вони спричинили смерть особи. Крім цього, жінці було висунуто обвинувачення ще й за ст. 166 ККУ – злісне невиконання батьками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, а чоловіку – за ч. 1 ст. 297 ККУ – наруга над тілом померлого.

Обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду, який дослідив матеріали справи, оцінив отримані докази як достатні та визнав обвинувачених винними у всіх інкримінованих злочинах. За рішенням суду, жінка проведе за ґратами 9 років і 8 місяців, а її співмешканець – 9 років і 10 місяців.

Державне обвинувачення в суді підтримувала Пересипська окружна прокуратура міста Одеси, під процесуальним керівництвом якої тривало досудове розслідування.

Також зазначимо, що дворічна дівчинка, яка виховувалась у цій родині, наразі перебуває під опікою біологічного батька.