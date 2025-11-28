В Україні очікується помірно тепла погода у останні два дні листопада, також, у деяких регіонах будуть опади, а температура коливатиметься від +4 до +13 градусів. Про це повідомила синоптик Наталя Діденко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Впродовж дня 29 та 30 листопада температура повітря в більшості областей становитиме +4…+8 градусів, а на півдні та в Дніпропетровській області буде тепліше – від +9 до +13 градусів.

Невеликі дощі можливі в суботу на півночі країни, а в неділю – у південних регіонах. В інші дні істотних опадів не прогнозують.

У столиці 29 листопада місцями очікується дощ, а 30 листопада опадів не буде. Температура становитиме +8 градусів у суботу та +6 градусів у неділю.

Зима близько, але й 21-ше грудня ближчає, а там і поворот на весну – підсумувала синоптик.