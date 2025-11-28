За словами Зеленського, у склад української делегації увійдуть: начальник Генерального штабу Андрій Гнатов, представники Міністерства закордонних справ і розвідки, а також секретар Ради нацбезпеки й оборони Рустем Умєров.

“Скоро будуть перемовини, будуть наші представники. Це буде начальник Генштабу, представники МЗС, секретар РНБО та наша розвідка. І коли у всіх нас є такий зовнішній виклик – війна, ми маємо всередині бути міцними”, – сказав президент.

Хто може замінити Єрмака на перемовинах

Водночас глава держави не назвав того, хто замінить Єрмака у ролі глави делегації України. “Телеграф” запитав в експертів про те, чи можливі зміни у дипломатичній групі, як позначиться на переговорах відсутність Єрмака та хто займе його місце. Ситуацію прокоментував народний депутат з фракції “Слуга народу” Богдан Яременко.

“Буде інша фігура. Буде міністр закордонних справ, наприклад, – фігура, яка особливо нічим не відрізняється. Не бачу ніяких загроз для нашої дипломатії у цьому зв’язку. Навпаки, тобто, дуже погано, коли державу представляє людина, яку підозрюють в корупції (зазначимо, наразі офіційно не озвучено жодної підозри на адресу Андрія Єрмака – Ред.). А в нас великі дипломатичні команди в МЗС, в Офісі президента. В принципі, в нас в Україні не бракує хороших дипломатів, які абсолютно готові, можуть працювати”, – розповів народний депутат.

Додамо, що, коментуючи ситуації з відставкою Єрмака загалом, Яременко зазначив: “Очевидно, слідство і суд повинні тут поставити якісь крапки. В нас зараз багато високопосадовців з підозрами. От і в Єрмака буде можливість захищати себе. Хай захищає”.

На думку дипломата, колишнього посла України в ЄС Андрія Веселовського, очевидно з членів української делегації визначать нового керівника.

“Не Умєрова. Бо і по нього імовірно прийдуть. Як варіант – Буданов. Крім Буданова в матеріалі Паліса (Павло Паліса – заступник керівника ОП), Кислиця (Сергій Кислиця – перший заступник міністра закордонних справ України), Жовква (Ігор Жовква – заступник керівника ОП). Достатньо. А лінію (всієї делегації – Ред.) далі гнутиме один. Якщо ядро делегації не зуміє консолідуватися і нав’язувати спільну конструктивну думку”, – зазначив він.