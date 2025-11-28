На ОЕЗ «Алабуга» спалахнув склад з акумуляторами.

Як пишуть російські Telegram-канали, площа загоряння досягла 25 тисяч кв. З місця пожежі евакуювалися понад 300 людей. За даними Mash Iptash, обійшлося без потерпілих. Офіційних коментарів від екстрених служб на даний момент не було.

Нагадаємо, що в економічній зоні “Алабуга” розташований і завод з виготовлення “шахедів”. Але, схоже, горіло не там.



В ОЕЗ “Алабуга” прокоментували пожежу на складі акумуляторів.

Там заявили, що площа пожежі становила 5 тисяч кв.м., а не 25 тисяч, як повідомлялося раніше. Поранених та загиблих внаслідок того, що сталося, немає. Гасіння пожежі продовжується.