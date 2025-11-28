Два океанські танкери, на які накладено суворі санкції за перевезення російської нафти, зазнали майже одночасного вибуху біля узбережжя Чорного моря Туреччини.

Про це повідомляє Bloomberg

Перший, 900-футовий Kairos, набирав воду після вибуху, згідно з повідомленням місцевого портового агента. Генеральне управління морських справ Туреччини підтвердило інцидент і повідомило, що другий корабель, Virat, також був помічений біля узбережжя з клубами диму. Причини незрозумілі, і рятувальна операція для обох суден триває.

Ці два з сотень суден, які були зібрані, щоб допомогти забезпечити рух російської нафти після її вторгнення в Україну. Kairos перебуває під санкціями Великої Британії та Європейського Союзу, тоді як Virat був санкціонований США та ЄС.

Це не перший випадок, коли судна, пов’язані з Москвою, зазнають вибухів цього року. Також на початку 2025 року сталася серія вибухів, які вразили торговельні судна, що заходили в російські порти.

Поки що невідомо, що сталося з цими суднами, і якщо на них було здійснено напад, хто несе відповідальність.

Військово-морські сили Іспанії, які випускають навігаційні попередження в регіоні, заявляють, що також існує значний ризик, пов’язаний з плавучими мінами в деяких частинах Чорного моря з початку конфлікту.

Kairos – це судно класу Suezmax, попередній рейс якого був з російського порту Новоросійськ до Парадіпа в Індії, він перевозив флагманську московську нафту марки Urals. На момент інциденту повертався до російського порту для завантаження наступного вантажу, згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg.

Як і Kairos, Virat був порожнім на момент зіткнення. Схоже, що він простоював у західній частині Чорного моря більшу частину року після того, як 10 січня потрапив до чорного списку Управління контролю за іноземними активами США.

Керманичі обох суден, зазначених у міжнародній базі даних безпеки Equasis, не відповіли на дзвінки та електронні листи з проханням прокоментувати ситуацію.

Босфор, ключова торговельна артерія для сировинних товарів, включаючи російську нафту з портів Чорного моря, залишається відкритою. За словами агента, «Кайрос» плаває під прапором Гамбії. Прапор Equasis не вказано на Equasis.