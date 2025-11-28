26 листопада близько 20:00 у Вознесенську на спецлінію 102 надійшло повідомлення від продавчині торгівельного залу крамниці про те, що невідомий чоловік схопив блок цигарок та втік, не розрахувавшись.

Отримавши прикмети зловмисника, оперативники Вознесенського райуправління за підтримки аналітиків управління кримінального аналізу обласного главку поліції розшукали грабіжника за кілька кварталів від місця вчинення злочину.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, правоохоронці встановили особу фігуранта – ним виявився 19-річний житель Південноукраїнська.

Слідчі затримали молодика у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Затриманому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.

