Як повідомляло Інше ТВ, вчора Італія передала Німеччині українця Кузнєцова, якого звинувачують у підриві Північного потоку.

Німецький суд наказав його заарештувати.

Про це пише «Польське Радіо», передає Інше ТВ.

Адвокати Сергія Кузнєцова гальмували його екстрадицію, а українець також оголосив голодування на знак протесту. Зрештою, суд відхилив усі клопотання адвокатів захисту та задовольнив його екстрадицію до Німеччини. 27 листопада екстрадиція стала фактом, і 28 листопада українець постав перед Федеральним судом у Карлсруе, який розглядає справи про тероризм.

Клопотання прокурора про арешт було задоволено. Слідчі звинувачують його в участі у групі, яка заклала вибухівку поблизу газопроводів «Північний потік 1» та «2» поблизу острова Борнхольм.

Сергій Кузнєцов нібито був координатором операції, для якої він та його спільники використовували вітрильну яхту, орендовану в Ростоку у німецької компанії. Група нібито використовувала фальшиві документи, що посвідчують особу, та діяла через посередників. Вибухівку було підірвано 26 вересня 2022 року, а внаслідок вибухів було серйозно пошкоджено обидва газопроводи.