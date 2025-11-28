Президент США Дональд Трамп погоджується визнати російський контроль над Кримом та іншими окупованими територіями України в рамках «мирного плану».

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела, передає Мind.

За даними видання, пропозицію про визнання російськими захоплених у ході війни земель путіну привезе спецпосланець США Стівен Віткофф, який має відвідати москву наступного тижня разом із зятем Трампа Джаредом Кушнером.

План зі визнання територій, який порушує дипломатичну практику США, швидше за все, продовжить просуватися, незважаючи на заперечення України та європейських країн, пише The Telegraph.

«Стає все ясніше, що американцям начхати на те, що думають європейці. Вони кажуть, що європейці можуть робити все, що хочуть», – сказало джерело видання.

Напередодні про необхідність визнання США російського контролю над Кримом та іншими анексованими українськими територіями заявив путін. У ході прес-конференції в Бішкеку він виключив поступки щодо Донбасу і вимагав віддати йому ті частини Донецької області, які все ще контролює Київ.

«Війська України підуть із територій, які вони займають, ось тоді і припиняться бойові дії. Не підуть – ми досягнемо цього збройним шляхом», – сказав путін.

Він також заявив, що деякі європейські країни хочуть «воювати до останнього українця» і додав, що росія до цього «готова».

Пункти про визнання російськими Криму та українських областей були включені до початкового плану Трампа з 28 пунктів, нагадує The Telegraph.

В розробленому спільно з росіянами плані вказувалося, що Донецька та Луганська області відійдуть кремлю в адміністративних межах, а у Запоріжжі та Херсоні лінія фронту буде заморожена.

За підсумками українсько-американських переговорів у Женеві у понеділок план скоротився до 19 пунктів: з нього було викреслено обмеження на чисельність ЗСУ, відмову Києва від вступу до НАТО, а також положення щодо нормалізації відносин США та росії. Територіальні питання президент України Володимир Зеленський сподівався обговорити з Трампом особисто, пропонуючи зустріч у Вашингтоні. Але Трамп пропозицію проігнорував.

Пункти про визнання США російського контролю над українськими регіонами залишилися у «мирному плані», повідомили джерела The Telegraph.

