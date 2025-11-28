«Миколаївобленерго» оприлюднило попередній прогноз по застосуванню ГПВ на суботу, 29 листопада. Погодинні графіки діятимуть з 08:00 до 23:00:

08:00-11:00 1,5 черги;

11:00-13:00 2 черги;

13:00-17:00 2,5 черги;

17:00-20:00 2 черги;

20:00-23:00 1 черги.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 11:30 – 15:00;

1.2 – 15:00 – 18:30; 22:00 – 23:30;

2.1 – 11:30 – 15:00; 18:30 – 22:00;

2.2 – 11:30 – 15:00; 18:30 – 22:00;

3.1 – 08:00 – 11:30;

3.2 – 12:30 – 17:30;

4.1 – 11:30 – 15:00; 18:30 – 20:30;

4.2 – 15:00 – 18:30;

5.1 – 10:30 – 11:30; 15:00 – 18:30;

5.2 – 08:00 – 11:30; 22:00 – 23:30;

6.1 – 08:00 – 11:30; 18:30 – 20:30;

6.2 – 15:00 – 18:30.

УВАГА! Час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення черги.підчерги (на графіку ГПВ це “жовті” години).

ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися! Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою тут https://off.energy.mk.ua/