Фракція партії «Слуга народу» в Верховній Раді України підтримала рішення Президента Володимира Зеленського щодо Андрія Єрмака.

Про це голова фракції «Слуга народу» в Верховній Раді України Давид Арахамія написав на своєму телеграм-каналі, передає Інше ТВ.

«Ми, як команда Президента, підтримуємо рішення Володимира Зеленського… Володимир Зеленський показав, що інтереси країни для нього на першому місці. І він, як лідер нації, лідер держави, не допустить послаблення України ані ззовні, ані зсередини», – зокрема йдеться в коментарі Давида Арахамії.

