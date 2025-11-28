На Миколаївщині розпочато будівництво військового ліцею.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, який ознайомився з ходом робіт, передає Інше ТВ.

«Ліцей відповідатиме сучасним вимогам, заходам енергоефективності й інклюзивності. На території також розміщуватиметься укриття, спальні корпуси, навчальна й спортивна інфраструктура. У кабінетах буде забезпечено новітнє обладнання, сучасний формат освіти, майстерні робототехніки, виробництва дронів та STEM-лабораторії. Загалом ліцей буде розрахований на 300 учнів. Заклад стане першим новозбудованим за новими стандартами військовим ліцеєм в Україні», – поінформував міністр оборони України.

Як повідомляло Інше ТВ, у вересні минулого року ще Прем’єр-міністр Денис Шмигаль поінформував, що уряд ініціював заснування військового ліцею на Миколаївщині – Міністерству оборони було доручено розглянути можливість створення закладу на базі Горохівської філії Надбузького професійного аграрного ліцею.