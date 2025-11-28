Італія передала Німеччині українця, підозрюваного в підриві «Північних потоків». Про це повідомляє Reuters.

49-річний Сергій Кузнєцов сьогодні прибув до Німеччини після того, як Верховний суд Італії затвердив його екстрадицію минулого тижня. Німецька прокуратура вважає, що українець входив до групи, які підірвала газопроводи «Північний потік» у Балтійському морі, якими російський газ постався до ФРН. Він був затриманий за запитом Берліна в італійському місті Ріміні в серпні.

Кузнєцову висунуто звинувачення у змові з метою спровокування вибуху, антиконституційному саботажі та руйнуванні важливих споруд. Завтра він має з’явитися перед слідчим суддею у Федеральному суді в Карлсруе.

Підозрюваний заперечує будь-яку причетність до диверсій, а його адвокат висловив упевненість, що він буде виправданий на судовому процесі в Німеччині.

Як повідомляло ІншеТВ, 12 листопада український військовослужбовець Сергій Кузнєцов, що утримувався в Італії за європейським ордером на арешт, виданим Німеччиною, припинив голодування, яке він розпочав 31 жовтня 2025 року на знак протесту проти умов утримання та порушення його основоположних прав.

За час голодування він втратив близько 9 кілограмів. Рішення припинити протест було ухвалено після того, як італійська влада надала запевнення щодо повного дотримання його прав, зокрема, на належне харчування відповідно до його потреб.

Припинення голодування стало можливим завдяки наполегливому тиску на пенітенціарний заклад і злагодженим спільним діям з італійським колегою-омбудсманом, разом ми домоглися реагування адміністрації на виявлені порушення.

У листі з в’язниці Сергій Кузнєцов подякував усім, хто не залишився осторонь, проявив солідарність і підтримку у ці непрості дні.