Аптеки почали пропонувати людям більш дорогі ліки з тією ж діючою речовиною.

Про це під час дискусії LB.Talks про ліки сказав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Мова йде про те, що ще весною в Україні заговорили про те, що ціни на ліки зависокі, і було рішення Ради нацбезпеки та оборони дати з цим раду.

Ціна ліків, спрощуючи, складається з: відпускної ціни заводу, націнки дистрибютора, націнки аптеки, і маркетингу (виробники платили додатково аптекам за те, щоб їх краще продавали).

Держава заборонила маркетинг до врегулювання цін, а також обмежила націнки аптекам – до 35%, а дистриб’юторам – до 8%.

І саме після цього, за словами міністра, аптеки почали пропонувати українцям більш дорожчі аналоги.

“Націнка з більш дорожчому препараті дозволяє збільшити суму коштів, яка залишається в аптечному закладі, – аргументує міністр. – Ми проводили зустрічі з великими мережами, з малими аптеками, із залученням голови Податкової служби. Важко всім. Розуміємо, як працювати бізнесу в умовах блекаутів, відключення світла, з погіршенням логістичних механізмів, військових ризиків, обстрілів аптек, складів, виробництв. Це все також, напевно, потрапляє у кінцеве формування ціни, але є запас міцності, напевно, в період війни піти назустріч державі і людям, купівельна спроможність яких також знижується”.

Міністр найбільшою проблемою у впровадженні змін назває саме “відкритість всіх учасників процесу”: “Коли сидимо за круглим столом, то, слухаючи всіх учасників ринку, не завжди маємо відкритість для прийняття правильних управління рішень. І часто прийняття певних рішень, які мали б нібито вже завтра вплинути на зниження ціни людині, не завжди до цього приводить. І це ми побачили навіть по середньому чеку (який українці витрачають на ліки – LB.ua)”.