Колишній головний радник президента України Володимира Зеленського у п’ятницю заявив, що прямує на передову — через кілька годин після того, як він подав заяву про відставку з посади після обшуку Національного антикорупційного бюро Києва в його будинку.

«Я йду на фронт і готовий до будь-яких репресій», — сказав Андрій Єрмак The Post у палкому текстовому повідомленні в п’ятницю ввечері. «Я чесна та порядна людина».

Потім він вибачився, якщо більше не відповідатиме на дзвінки. Він не сказав, коли і як він має намір поїхати на передову війни проти Росії.

«Я служив Україні та був у Києві 24 лютого 2024 року», — написав він, маючи на увазі день, коли Росія розпочала повномасштабну війну. «Можливо, ми ще побачимося. Слава Україні».

Єрмак не надав подальших подробиць про те, як він поїде на передову та чи вступить до лав Збройних сил України.

«Мене осквернили, мою гідність не захистили, попри те, що я перебуваю в Києві з 24 лютого 202[2]», – сказав він. «Тому я не хочу створювати проблем для Зеленського; я йду на фронт.

«Мене обурює бруд, спрямований на мене, і ще більше обурює відсутність підтримки з боку тих, хто знає правду», – додав він.

Ці повідомлення з’явилися після дня потрясінь для Єрмака, який очолював делегацію України, яка вела переговори від імені Києва щодо мирного плану для України. Обшук у його квартирі та його відставка відбулися безпосередньо перед тим, як він мав зустрітися з командою США, яка веде переговори щодо припинення війни з Росією.

Українська делегація все ще приїжджає цими вихідними до США для зустрічі зі Спеціальним посланником президента Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером для продовження переговорів щодо мирного плану.

Зеленський вже перетасував свою команду переговорників, якій було доручено працювати над мирним планом зі США.

У команді залишається український секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умеров, який переконав Віткоффа, що Україна капітулює перед сильно проросійським мирним планом із 28 пунктів, який пізніше виявився неприйнятним для Зеленського, повідомили високопосадовці США.

Умеров, який заперечував початкове схвалення плану та заміну положення, розмовляв з директором ФБР Кашем Пателем перед зустріччю з Віткоффом. Незрозуміло, чому відбулася ця зустріч, і чи має він намір зробити це знову, коли повернеться з делегація цими вихідними.

Рейд на Єрмака відбувся після того, як український антикорупційний орган витратив 15 місяців на розслідування зухвалої шантажу під назвою «Операція Мідас», викривши схему, яка нібито змушувала підрядників «Енергоатома» платити від 10 до 15 відсотків хабарів — або ризикувати потрапити до чорного списку.

Посол України в США Ольга Стефанішина повідомила The Post, що «в його будинку було проведено обшуки, але після цього не було проведено жодних процесуальних дій».

«Єрмак пішов у відставку, бо хотів припинити спекуляції», — сказала вона.

Зеленський заявив, що відставка Єрмака дозволила Києву зберегти віру української громадськості, оскільки країна продовжує складний етап мирних переговорів зі США щодо припинення війни з Росією.

«Я вдячний Андрію за те, що позиція України щодо переговорного шляху завжди була представлена ​​так, як потрібно: це завжди була патріотична позиція», – сказав Зеленський. «Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій».

«… Коли вся увага зосереджена на дипломатії та обороні у війні, потрібна внутрішня сила», – сказав він.