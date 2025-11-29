Українська делегація прибула до Сполучених Штатів для зустрічей з представниками команди президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Gazeta.ua.

Головною темою перемовин стане запропонований адміністрацією Трампа мирний план.

До складу української групи входять секретар РНБО Рустем Умєров та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. Вони проведуть переговори у Флориді зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом та радником Трампа Джаредом Кушнером.

