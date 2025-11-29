Станом на 09.00 внаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки кількість загиблих у Києві збільшилась до 2 людей, кількість постраждалих – до 16 людей, серед яких дитина.

Про це повідомляє ДСННС України, передає Інше ТВ.

Надзвичайникам вдалось врятували 8 людей — зокрема дитину та маломобільну особу.

Внаслідок комбінованого удару є пошкодження житлових будинків.

Шевченківський район: пошкоджено 14-поверховий житловий будинок. Горіли квартири на рівні 4-5 поверхів. Пожежу ліквідовано. На місці медики надали допомогу одній особі.

Соломʼянський район: уламки впали на 25-поверховий житловий будинок, що призвело до загоряння зовнішнього утеплювача та часткового руйнування фасаду з 1 по 3 поверх. Пошкоджено припарковані автомобілі. Пожежу ліквідовано. Медики надали допомогу двом людям на місці.

За ще однією адресою уламки впали на 17-поверховий житловий будинок — без подальшого загоряння.

Також зафіксовано влучання у гараж біля житлового будинку в приватному секторі. Виникло займання, ліквідація триває.

Святошинський район: влучання у під’їзд 3-поверхового житлового будинку. Сталося займання на 2 поверсі, рятувальники врятували дитину. Ще одна людина звернулась до медиків. З-під уламків було деблоковано тіло загиблого. Пожежу ліквідовано, триває розбір завалів.

Ще за однією адресою сталося влучання в двоповерховий приватний будинок. Пожежу локалізовано.

Дніпровський район: влучання у 10-поверховий житловий будинок спричинило руйнування 6-7 поверхів. Пожежу ліквідовано. З 7 поверху врятовано 3 людей, серед них маломобільна особа. Триває розбір конструкцій.

Дарницький район:

Внаслідок падіння ракети в дворі 9-ти поверхівки, сталася пожежа на 5-7 поверхах. 1 особа загинула, 6 людей постраждали, 1 з них госпіталізовано. Пожежі ліквідовано.

На одній із адрес сталося влучання в автомобілі припарковані біля одного із торгівельних центрів міста. Пожежу ліквідовано.

Оболонський район: внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння приватного будинку. Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу.

Голосіївський район: Падіння уламків ворожого БпЛА спричинило загоряння гаражів. Наразі пожежу локалізовано.

