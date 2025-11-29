У ніч з 28 на 29 листопада ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в місті Києві, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у м. Києві, понад 100 000 – у Київській області та майже 8000 тисяч на Харківщині.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України, передає Інше ТВ.

Аварійно-відновлювальні роботи вже здійснюються там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у більшості регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Як повідомляло Інше ТВ, У Києві збільшилася кількість загиблих та постраждалих внаслідок російської атаки (ФОТО)