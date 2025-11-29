Виплата за програмою «Національний кешбек» за вересень відбудеться 29-30 листопада.

Держава перерахує 3,8 млн українців сумарно понад 598 млн гривень, накопичених за покупки українських товарів у вересні.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає Інше ТВ.

Виплата коштів за жовтень очікується в другій декаді грудня. Виплата за листопад – планово в кінці грудня. Виплата за грудень відбудеться планово в лютому 2026 року і далі щомісячно в кінці наступного місяця за попередній.

Раніше в ЗМІ була поширена інформація про нібито згортання програми Національний кешбек. Ця інформація є неправдивою і не відповідає дійсності, підкреслили в Міністерстві.

