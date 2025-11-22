З 22 листопада змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою «Національний кешбек».

Ці зміни викликані потребою синхронізувати її роботу з державною програмою «Зимова підтримка», пояснили сьогодні у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.

Кошти, накопичені на картці Національного кешбеку, можна використати на такі категорії товарів і послуг, як комунальні послуги; поштові послуги; харчові продукти в магазинах та супермаркетах; лікарські засоби та медичні вироби; книги та іншу друковану продукцію; благодійність.

Частина оновлених категорій стане доступною одразу: витрачати кошти на ліки, медичні вироби, книжки та іншу друковану продукцію можна вже зараз.

Оновлення пов’язане з особливостями роботи політики «Зимова підтримка», зокрема, виплати 1000 грн для всіх громадян, яка також надійде на картку Національного кешбеку. Тож категорії витрат в обох програмах вирішили уніфікувати. Завдяки цьому обидві програми працюватимуть коректно, а кошти державної підтримки будуть спрямовані передусім на базові й необхідні витрати.

Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.

Як повідомляло Інше ТВ, Мінекономіки обіцяло поновити виплати за програмою «Національний кешбек» з першої декади листопада.