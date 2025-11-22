23 листопада з 8-ї години ранку будуть проводитись дорожні роботи на Варварівському мосту автодороги М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ.

Про це повідомили в Службі відновлення і розвитку інфраструктури у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Під час виконання робіт будуть введені тимчасові обмеження для руху транспортних засобів.

При частковому перекритті смуг руху дорожники виконуватимуть фрезерування дорожнього покриття.

У Службі відновлення і розвитку інфраструктури у Миколаївській області перепрошують за тимчасові незручності та просять водіїв бути особливо уважними та обережними, адже в місці проведення ремонтних робіт збільшиться кількість спецтехніки та працівників.

Звертайте увагу на попереджувальні знаки і зміну в організації дорожнього руху!