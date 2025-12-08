Податкова служба Миколаївщини проводить активні заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

Повідомляємо, що у січні – листопаді 2025 року фахівцями відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Миколаївській області підготовлено 47 висновків аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників.

Зокрема, 30 висновків аналітичних досліджень складено за власною ініціативою, 8 висновків – за вимогою Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, 3 висновки – за вимогою Служби Безпеки України в Миколаївській області, 3 висновки – за вимогою Миколаївської обласної прокуратури, 1 висновок – за вимогою Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, 1 висновок – за вимогою Державного бюро розслідувань у м. Миколаєві та 1 висновок – за вимогою Кіровоградської обласної прокуратури.

За результатами відпрацювання аналітичних досліджень фахівцями відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Миколаївській області передано матеріали до правоохоронних органів, у т. ч. 32 висновки направлено до Миколаївської обласної прокуратури, 8 – до Слідчого управління ГУ Національної поліції в Миколаївській області, 3 – до Служби Безпеки України в Миколаївській області, 1 – до Слідчого управління ГУ Національної поліції в Тернопільській області, 1 – до Державного бюро розслідувань у м. Миколаєві, 1 висновок – до Бюро економічної безпеки України, 1 – до Кіровоградської обласної прокуратури.

У подальшому, за переданими матеріалами до правоохоронних органів, відкрито 17 кримінальних проваджень та стосовно 15 суб’єктів господарювання прийнято рішення про долучення матеріалів до кримінального провадження.

ДПС Миколаївщини звертається до платників податків з проханням дотримуватися вимог законодавства та своєчасно виконувати податкові зобов’язання, адже в умовах війни стабільне надходження податків є критично важливим для забезпечення обороноздатності держави, підтримки Збройних Сил України, функціонування соціальних програм та відновлення інфраструктури.

У разі виникнення труднощів або потреби в консультаціях платники можуть звертатися до центрів обслуговування платників або скористатися онлайн-ресурсами податкової служби.