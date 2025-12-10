Президент України Володимир Зеленський продовжує спілкуватися з партнерами України, щоб, за його словами, «визначити працездатні та реалістичні кроки для закінчення війни».

«Все має бути надійно та достойно для України», – зазначив він на своєму телеграм-каналі, передає Інше ТВ.

Очільник української держави поінформував щодо планів на найближчий час:

«Сьогодні у графіку – розмова з американською стороною щодо документа, який деталізуватиме процес відбудови та економічного розвитку України після війни. Паралельно фіналізуємо роботу щодо 20 пунктів фундаментального документа, що може визначити параметри закінчення війни, і розраховуємо найближчим часом передати документ Сполученим Штатам після нашої спільної роботи з командою Президента Трампа та партнерами у Європі.

На завтра у графіку – зустріч у форматі Коаліції охочих, і дуже продуктивно працюємо для гарантування майбутньої безпеки й недопущення повторення російської агресії. Тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття. Ми виходимо з того, що мир не має альтернативи, і ключові питання – як змусити Росію зупинити вбивства та що конкретно стримає Росію від третього вторгнення. Дякую всім, хто з Україною!»

