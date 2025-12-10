Представники військово-промислового комплексу США можуть вплинути на Дональда Трампа з метою відмовитись від тиску на Україну і продовжити постачання зброї для ЗСУ.

Таку думку в етері Еспресо висловив віцепрезидент Обʼєднаної конфедерації країн НАТО, директор з розвитку данської компанії Eldon Biologicals Володимир Джиджора.

“Якщо Україна погоджується на всі ці забаганки колективного Путіна, то це означатиме, що ми погоджуємось зі “справедливими” вимогами Москви про те, що нас треба денацифікувати й демілітаризувати. Оскільки, їхні цілі так званої “сво” саме такі. Ось так це буде трактуватись. І тоді вийде так, що ми не просто з усім цим погодились, а й все це легітимізували. З точки зору міжнародного права, Москва спільно з Вашингтоном просто скаже тоді, що Україна погоджуючись з цими вимогами, визнає денацифікацію. Тому тільки через це вже не можна погоджуватись на всі ці вимоги, не говорячи вже про міжнародне право, договори й законодавство”, – пояснив Джиджора.

Дипломат наголосив, що Трамп щоразу змінює свою риторику, ймовірно, після прямих розмов з російським диктатором Путіним.

“В цій ситуації, яка склалась, нашими найбільшими союзниками, крім Сил оборони, є ВПК США, який не дасть Трампу реалізувати свою маячню, яку черговий раз вклали йому у вуха. Я припускаю, що такі приступи з такими тезами відбуваються у Трампа після розмов з Путіним. Не з Віткоффом, не зятем, а саме коли Трамп поговорить напряму з Путіним”, – додав дипломат.

Нагадаємо, Зеленський не віддає Донбас, і Трамп знову хоче виборів в Україні. Повне інтерв’ю POLITICO (ВІДЕО)