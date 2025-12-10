Міндіча намагались вбити в Ізраїлі 28 листопада, заявив Коломойський в суді, куди його нарешті доставили.

За словами Коломойського, замах на Міндіча провалився, бо… злочинці переплутали будинки.

“Це була спроба замаху, злочинців заарештовано. Поранили хатню робітницю”, — заявив він у залі суду.

Сьогодні Апеляційний суд мав розглянути апеляцію щодо продовження тримання під вартою Ігоря Коломойського до 14 грудня. Однак на засіданні 10 грудня відбувся відвід суддів. Усього засідання тривало близько 10 хвилин. За цей час Коломойський і сказав присутнім журналістам про нібито спробу замаху на Міндіча в Ізраїлі 28 листопада.

Подробиці пообіцяв розповісти журналістам завтра. Мабуть, скаже номер будинку, а решту – наступного разу, а потім – ще наступного. Коломойський – Шехерезада української сучасності.