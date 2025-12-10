Колишній народний депутат України, засуджений за державну зраду, а нині сенатор від Астраханської області РФ Андрій Деркач увійшов до числа нагороджених званням “героя Росії”.

Про це повідомив “Коммерсантъ” 10 грудня.

За повідомленням російських пропагандистів, під час пленарного засідання Ради Федерації РФ відбулося привітання володарів “Золотої зірки” з нагоди Дня героїв вітчизни.

Тоді стало відомо, що колишній нардеп від України Андрій Деркач, нині сенатор від Астраханської області у верхній палаті російського парламенту, також отримав звання “героя Росії”.

Офіційно про це ніде раніше не повідомляли.

Андрій Деркач родом із Дніпра, він син екс-голови СБУ Леоніда Деркача, закінчив Академію Мінбезпеки Росії (нині Академія ФСБ). Почавши кар’єру в українській виконавчій владі, він потім став депутатом Верховної Ради і переобирався у кожне скликання з 1998 року — від «Трудової України», Партії регіонів та як позафракційний. Також керував «Енергоатомом» та концерном «Укратомпром».

У вересні 2022 року Деркач був оголошений в Україні у розшук у справах про держзраду та незаконне збагачення. Слідство стверджує, що у 2019–2022 роках він отримав не менше ніж 567 тисяч доларів від російських силових та розвідувальних структур за діяльність, спрямовану проти України. У січні 2023-го Володимир Зеленський позбавив його українського громадянства, після чого Верховна Рада проголосувала за припинення його депутатських повноважень.

