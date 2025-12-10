100 абонентів одного з будинків по вулиці Біла залишились без газопостачання. Причина відключення – вода в газопроводі.

Про це повідомили у Миколаївській філії «Газмережі», передає Інше ТВ.

Один з мешканців п’ятиповерхового будинку вирішив самовільно замінити газове обладнання. Порушник під час підключення переплутав шланги, унаслідок чого в систему газопостачання потрапила вода. Це і спричинило аварійну ситуацію.

Тепер на споживачів чекає повний цикл технічних робіт: видалення у трубах вологи, конденсату та води, перевірка на герметичність та встановлення нових лічильників. Всі витрати повинен буде оплатити винуватець аварії.

Відновлення газопостачання буде можливим тільки після перевірки газових приладів у всіх помешканнях будинку на предмет відсутності води.

У Миколаївській філії «Газмережі» вкотре наголошують, що Миколаївська філія «Газмережі» – єдиний оператор газорозподільних мереж, який має дозвільні документи та підготовлених фахівців, які можуть виконувати роботи на газових мережах та обладнанні, і закликають споживачів не ризикувати власною безпекою та звертатися лише до фахівців, які мають дозволи та досвід у роботі з газовим обладнанням.

