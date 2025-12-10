Закупівельна агенція Міністерства оборони «Державний оператор тилу» уперше закуповує універсальні польові тенти – бронековдри, які призначені для індивідуального та колективного захисту особового складу.

Про це повідомляє Міноборони України, передає Інше ТВ.

Виріб має вигляд тенту та забезпечує захист від уламків артилерійських снарядів, мін, ручних гранат та інших вибухонебезпечних елементів. Його конструкція передбачає використання матеріалів, здатних затримувати засіб ураження і розсіювати його енергію під час навчально-бойових завдань та ведення активних бойових дій.

Бронековдра може застосовуватися під час переміщення на відкритій місцевості, для укриття бліндажів і позицій, за відсутності броньованих елементів у транспорті, а також під час евакуації поранених.

Планується придбати перші 5 300 одиниць на суму понад 132 млн грн із терміном відвантаження до кінця лютого 2026 року.

Комплект виробу містить чохол, м’який балістичний пакет, індивідуальну сумку для перенесення, паспорт та комплект запчастин для дрібного ремонту. Усі бронековдри постачатимуться у камуфляжному малюнку ММ-14 («піксель»).

Виріб зберігає свої захисні властивості за умов вологості від 40% до 70%, при температурі від -40 °С до +70 °С протягом щонайменше шести годин. Кожна бронековдра буде маркована QR-кодом із доступом до текстової інструкції з використання.

