У середу, 10 грудня, до Миколаївської області прибула чергова партія гуманітарної допомоги від данських благодійників. Дві вантажівки, передані благодійним фондом Bevar Ukraine, були доставлені на Миколаївщину та найближчим часом будуть передані громадам відповідно до їхніх актуальних потреб.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

Поточна поставка стала знаковою – це 500-та вантажівка допомоги, що надійшла на Миколаївщину від партнерів з Данії.

Гуманітарна допомога включає медичне обладнання, спортивний інвентар, речі першої необхідності та оснащення для освітніх і соціальних закладів.

Зокрема, до Снігурівки буде передано лікарняні ліжка, матраци, інвалідні візки та частину медикаментів. До Первомайського доставлять спортивний одяг, баскетбольні м’ячі та кухонне приладдя для внутрішньо переміщених осіб. Вознесенськ отримає допомогу для спеціалізованої школи – парти, стільці, інтерактивні дошки та тепле взуття для дітей.

Миколаївська обласна військова адміністрація висловлює подяку партнерам з Данії за підтримку та вагомий внесок у забезпечення громад необхідними ресурсами.

