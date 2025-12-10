Минулого тижня федеральні імміграційні агенти США у Сан-Дієго заарештували українку Вікторію Булавіну під час співбесіди з отримання грін-карти в будівлі Служби громадянства та імміграції США (USCIS). Про це американським ЗМІ розповів її чоловік Віктор Король, який є громадянином США, передає ВВС.

Вікторія Булавіна вперше в’їхала до країни у 2022 році через започатковану за часів президента Джо Байдена гуманітарну програму для українців, переміщених через війну, пише каліфорнійське видання Orange County Register.

Її донька брала участь у змаганнях із гімнастики у США, коли почалася війна, і вони возз’єдналися завдяки програмі Uniting for Ukraine.

Пізніше вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, Віктором Королем, громадянином США, у Сан-Дієго.

Подружжя прийшло на фінальну співбесіду з отримання грін-карти (дозволу на постійне проживання у США) на підставі шлюбу. Однак наприкінці співбесіди її заарештували агенти Служби імміграційного та митного контролю (ICE) у присутності її чоловіка, пише Orange County Register.

За словами Короля, хоч подружжя й чуло в новинах, що деяких людей затримували під час таких співбесід, вони сподівалися, що з ними цього не станеться – оскільки Вікторія не мала жодних порушень міграційного законодавства.

“Ми хвилювалися через це, – цитує видання чоловіка. – Але ми подумали, що з її статусом усе гаразд. Якщо хочеш отримати грін-карту, не можна просто не піти на співбесіду”.

Як пише Orange County Register, посилаючись на слова адвокатки Булавіної, її заяву на отримання Тимчасового статусу захисту (TPS) схвалили в червні 2024 року, і діяти він мав до квітня 2025 року.

Однак секретар міністерства внутрішньої безпеки оголосив про 18-місячне продовження дії статусу для українців, які повторно зареєструвалися в програмі, – до жовтня 2026 року. У січні 2025 року, за кілька місяців до закінчення терміну, Булавіна подала заявку на продовження статусу разом із дозволом на роботу в межах строків, встановлених USCIS.

За федеральними правилами, її статус зберігається, доки триває розгляд заявки на продовження. Це означає, що вона залишається в періоді дозволеного перебування, пояснила її адвокатка Керолайн Метьюз з організації Pathway to Citizenship San Diego, місцевої неприбуткової структури, що надає доступні та безоплатні юридичні послуги іммігрантським сім’ям.

Подружжя уклало шлюб у листопаді 2024 року, а наприкінці березня вони подали заявку на грін-карту для Булавіної.

Однак співбесіда для жінки завершилася тим, що її забрали в наручниках.

Як розповів Король NBC News, агенти ICE сказали йому, що Вікторію арештували через те, що в неї закінчився статус.

Підпис до фото,Останнім часом у США посилилися антиіммігрантські рейди агентів ICE

“Ми з адвокаткою спілкувалися з людьми з ICE, пояснювали їм її статус, що в неї ідеальний статус. Що у неї TPS, вона подала на подовження, і чекає подовження. Я повторив це кілька разів, але вони сказали … її статус закінчився, тому вони її будуть затримувати”, – сказав Король.

Булавіну доставили до федеральної будівлі для оформлення. У суботу ввечері або рано-вранці неділі, за словами її чоловіка, її перевели до центру утримання Отай-Меса, пише Orange County Register.

“Це фактично повсякденна поширена практика в Сан-Дієго зараз”, – цитує видання адвокатку.

“Порушення основного права людей на свободу, права на належну правову процедуру, на сповіщення про те, чому вас затримують, поміщають під варту або розпочинають процедуру видворення”, – додала Метьюз.

Видання також пише, що з середини листопада низка імміграційних юристів у Сан-Дієго повідомляють, що їхніх клієнтів заарештовували під час співбесід щодо грін-карти.

“Наші громади заслуговують на краще, – цитує Orange County Register Мішель Селері, директорку з правового захисту організації Alliance San Diego. – Вони зробили все, що від них вимагали, і саме так вони дійшли до фінальної стадії свого процесу. Це неприйнятно”.

“Це безпрецедентно, – каже Метьюз, у якої минулого місяця також заарештували іншу клієнтку просто в кінці співбесіди. – Але з Вікторією вони пішли ще далі, тому що у неї навіть не завершився статус”.

За словами адвокатки, її клієнтка дотримувалася правил і не має кримінальної історії.

“Вона приїхала сюди законно, поновила свій легальний статус, виконувала всі інструкції USCIS і прийшла на співбесіду щодо грін-карти з повною відкритістю. Немає жодного виправдання для того, щоб затримувати її та розривати її сім’ю, особливо коли її чоловік бореться з раком”, – сказала вона.

Булавіна та її чоловік живуть у районі Ранчо Пен’яскітоc. Булавіна, яка працювала в будівництві в Україні, мріяла відкрити в Сан-Дієго бізнес із встановлення жалюзі, пише Orange County Register.

Її чоловік боровся з раком, і тоді вона стала основною годувальницею сім’ї. Зараз він у ремісії.

“Мені дуже пощастило зустріти Вікторію, ми любимо одне одного, – розповів Король в інтервʼю ABC 10 News. – Вона дуже допомагала, коли я проходив хімієтерапію”.

Чоловік також розповів, що деякий час не мав жодного контакту зі своєю дружиною.

“Ми не можемо спілкуватися, я не можу з нею звʼязатися, я навіть не знаю точно, де саме вона перебуває”, – розповідав він ABC 10 News.

Підпис до фото,Вікторію перевели до центру утримання Отай-Меса

Пізніше він розповів NBC News, що у неділю зміг її відвідати у центрі утримання Отай-Меса.

“Вона розповіла про жорстоке та нелюдське ставлення. По суті, у тебе нічого немає, у тебе немає телефону, у тебе немає запасного одягу, вона фактично не спала три дні”, – сказав він.

“Те, що відбувається з моєю дружиною, – повна і абсолютна несправедливість, і це мене засмучує. У Сполучених Штатах такого не має статися. Я родом з СРСР, я розумію, що в таких режимах можуть траплятися випадкові та нелюдські речі, але це абсолютно не відповідає тому, де ми перебуваємо і як ми тут почуваємося”, – сказав Король.

Адвокатка Булавіною також розповіла телеканалу ABC 10 News, що вона не мала інформації про те, що саме інкримінують Вікторії.

“Її немає в онлайн-системі, де вона мала б бути, на момент цієї розмови, і це не дозволяє мені побачити жодних звинувачень, наказу зʼявитися, ордера на арешт”, – казала Керолайн Метьюз.

Адвокатка додала, що це дуже схоже на тактику, яка є неконституційною, і вони продовжать боротися за Вікторію та інших людей, які не мають громадянства.

“Я просто хочу, щоб вона це все подолала, щоб вона завершила процес оформлення грін-карти, і ми могли повернутися до нашого життя”, – сказав Віктор Король.