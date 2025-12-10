Австрійський суд оголосив, що відхилив екстрадицію до Сполучених Штатів українського бізнесмена Дмитра Фірташа за звинуваченням у хабарництві, що є черговим поворотом у тривалій юридичній сазі, передає Радіо Свобода.

Вищий регіональний суд Відня заявив, що 9 грудня вирішив відхилити як «неприйнятну» останню апеляцію прокуратури на рішення суду від листопада 2024 року, яке стверджувало, що Фірташ не може бути екстрадований.

«Оскільки ефективного продовження строку більше не було, апеляція прокурора (подана лише в межах продовженого строку) була несвоєчасною, тим більше, що клопотання прокурора про продовження (подане в межах встановленого законом строку) за своїм змістом не становило апеляції. Наслідком цієї несвоєчасності є відхилення апеляції Вищим регіональним судом Відня», – йдеться у пресрелізі суду.



Це рішення є остаточним.

У 2014 році американська прокуратура звинуватила Дмитра Фірташа у хабарництві. З того часу олігарх протидіє спробам США домогтися його екстрадиції з Австрії, де він живе більшу частину часу.

Фірташу предʼявлено звинувачення в США у змові з метою отримання хабарів в Індії за видобуток титану, який використовується в реактивних двигунах. Він заперечує будь-які правопорушення, стверджуючи, що висунуті проти нього звинувачення є політично мотивованими.

Бізнесмен був заарештований в Австрії в 2014 році, а потім звільнений під заставу в 131 мільйон доларів. Віденський суд спочатку відмовив у екстрадиції на підставі того, що обвинувальний акт був політично вмотивованим.

У лютому 2017 року суд вищої інстанції відхилив цю аргументацію як «недостатньо обґрунтовану» і постановив, що Фірташ може бути екстрадований. У 2019 році Верховний суд Австрії підтвердив це рішення.

Тодішній міністр юстиції країни схвалив екстрадицію, але суддя віденського суду постановив, що вона може відбутися лише після рішення за клопотанням захисту про перегляд справи. У березні 2022 року Земельний суд Відня відмовив у відновленні справи, але у 2023 році вища судова інстанція вирішила дозволити відновлення екстрадиційної процедури.