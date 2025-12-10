Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу щодо обрання запобіжного заходу колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову, підозрюваного у службовій недбалості, що призвела до загибелі дев’яти людей (ч. 3 ст. 367 КК України).

Прокурори наполягали на необхідності збереження жорсткого запобіжного заходу, обґрунтовано довівши тяжкість наслідків інкримінованого правопорушення та ризики перешкоджання досудовому розслідуванню.

За результатами апеляційного розгляду суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю, погодившись із доводами сторони обвинувачення щодо наявних процесуальних ризиків.

Нагадаємо, що кримінальне провадження стосується подій 30 (https://t.me/pgo_gov_ua/33368) вересня 2025 року, коли через неналежну організацію утримання та функціонування систем водовідведення було затоплено частину Одеси. Унаслідок трагедії загинули дев’ятеро людей, серед яких – 9-річна дитина.

Крім того, в межах цього ж провадження повідомлено про підозру ще вісьмом посадовцям Одеської міської ради та підпорядкованих комунальних підприємств, серед яких заступники міського голови, керівники департаментів та службові особи комунального підприємства.

Нагадаємо, Труханов також є фігурантом так званої «одеської справи», по якій проходять 16 осіб, включаючи ексмера, колишніх чиновників мерії та бізнесменів.

За даними слідства, протягом 2016-2019 років злочинна група розробила схему привласнення землі та грошей з місцевого бюджету шляхом незаконної передачі ділянок під забудову. Землю віддавали в обхід конкурсів, а натомість чиновники отримували гроші або квартири. В результаті протиправної діяльності громаді та державі було завдано збитків на суму 689 мільйонів гривень.