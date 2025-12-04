У Кривоозерській громаді завершили будівництво п’яти будинків соціального житла для внутрішньо переміщених осіб та однієї амбулаторії – Центру здоров’я. Проєкт реалізовано за підтримки Фонду відбудови України, за участю GIZ, UNOPS, а також за сприяння Миколаївської обласної військової адміністрації та Посольства Королівства Данія в Україні.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

У четвер, 4 грудня, Посол Королівства Данія в Україні Томас Лунд-Сьоренсен разом із начальником Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом та першим заступником начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгієм Решетіловим відвідали Кривоозерську громаду та оглянули збудовані будинки.

Ці модульні оселі громада передаватиме у тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам, а також медичним працівникам, учителям та іншим фахівцям, яких громада залучає до роботи. Користування житлом є безоплатним – мешканці проживатимуть стільки, скільки потребуватимуть.

Окрім соціального житла, у громаді відкрили нову модульну амбулаторію – Центр здоров’я, який забезпечуватиме мешканців громади якісними первинними медичними послугами.

Так, Посол Королівства Данії в Україні Томас Лунд-Сьоренсен наголосив на важливості забезпечення громад базовою інфраструктурою.

«Наша мета – щоб люди, які постраждали від війни, отримували гідні умови для життя, а громади – можливість розвиватися. Данія й надалі підтримуватиме такі проєкти, які дають відчутний результат для людей».

Своєю чергою, начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім підкреслив значення будиночків для підтримки місцевих громад.

«Такі будинки – це реальна підтримка людей, які втратили житло, та інструмент для громад, щоб залучати лікарів і вчителів. Це вже другий успішний проєкт данських партнерів на Миколаївщині. Ми бачимо, наскільки він необхідний, і вдячні Данії за системну допомогу», – зазначив він.

Також голова Кривоозерської громади Павло Бузінський відзначив, що житло допоможе вирішити актуальні кадрові проблеми.

«Для нас питання залучення лікарів і вчителів зараз дуже гостре. А без житла запросити фахівців майже неможливо. Ці будиночки реально допоможуть громаді – і переселенцям, і тим спеціалістам, яких ми так потребуємо».

Крім того, побудоване житло дозволить Кривоозерській громаді забезпечити належні умови проживання для внутрішньо переміщених осіб та фахівців, необхідних для розвитку місцевої інфраструктури.

