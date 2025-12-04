«Сьогодні українські представники продовжать розмову в Сполучених Штатах Америки із командою Президента Трампа. Наше завдання зараз – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в Росії, які ще приводи знайшов Путін, щоб затягнути війну та щоб тиснути на Україну, на нас, на нашу незалежність.

Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій. Звісно, ми будемо працювати максимально конструктивно з усіма нашими партнерами, щоб мир все ж таки був і щоб це був достойний мир. Тільки достойний мир означає реальну безпеку, ми цілком усвідомлюємо, що для цього і зараз потрібна, і буде потрібна підтримка партнерів», – зокрема сказав у своєму зверненні наприкінці 1380-го дня повномасштабної війни Президент України Володимир Зеленський.

Також очільник української держави повідомив, що призначив за завтра засідання Ставки.

«Призначив на завтра Ставку, і серед питань буде новий розподіл особового складу серед підрозділів, більш раціональний, – щоб бригади могли відчувати себе більш упевнено. В кожній бойовій бригаді про це говорять – готуємо рішення. Також сьогодні провів додаткові зустрічі з кандидатами на посаду нового керівника Офісу Президента – ми обговорили формати роботи Офісу, взаємодію з іншими державними інституціями, яка потрібна для інтересів України. Найближчим часом буде рішення щодо нового очільника Офісу. Слава Україні!», – сказав Президент.