Українська чемпіонка Європи зі стрибків у воду Софія Лискун змінила громадянство на російське. Про це сама спортсменка розповіла російським ЗМІ – і поскаржилася, що в українському спорті її ніхто не підтримував і вона не могла зростати.

Про це пише BBC News Україна.

Своє рішення Софія Лискун пояснила “некомпетентністю” українських тренерів та “дискримінацією через спілкування з російськими колегами”.

“Багато чинників тиснуло… Саме ставлення з боку тренерів, неналежний підхід, некомпетентність. Останні роки у спорті в Україні я розумію, що не зростаю”, – заявила спортсменка російському виданню “Известия”.

“В кінцевому підсумку я зрозуміла, що це гра в одні ворота, що мене ніхто не підтримує, а навпаки, погіршують психологічний стан і ситуацію”, – додала вона.

За словами стрибунки, вона також зіткнулася з критикою через те, що підтримувала контакти зі своєю першою тренеркою, яка виїхала в Росію – адже інші спортсмени контактів з російськими тренерами та спортсменами не підтримували.

“У нас у Києві в басейні висіло величезними літерами: “Спорт поза політикою”. Але першими під удар потрапляли ми, спортсмени”, – розповіла Лискун.

“Я просто виступала, просто тренувалася, бо мені подобається вид спорту, – сказала Лискун російським журналістам. – Я ніколи не задумувалася, у якій державі я виступаю”.

Російські ЗМІ також поширили відео, в якому спортсменка зачитує присягу під час прийняття громадянство РФ.

Національну федерацію зі стрибків у воду глибоко обурив такий вчинок спортсменки.

«Федерація України зі стрибків у воду висловлює глибоке обурення та рішуче засуджує дії спортсменки національної збірної Софії Лискун, яка, не повідомивши тренерський штаб, Федерацію чи Міністерство молоді та спорту України, ухвалила рішення про зміну громадянства.

Такі кроки є категорично неприйнятними, адже дискредитують не лише окрему спортсменку, а й усю команду України, яка щодня самовіддано виборює право представляти нашу країну на міжнародній арені.

У нашій спортивній родині є тренери та батьки спортсменів, які стали на захист і боронять Україну. Тому кожен, хто виходить на змагання під синьо-жовтим прапором, має усвідомлювати високу ціну цієї честі та відповідальності.

На позачерговому засіданні Виконавчого комітету Федерації України зі стрибків у воду було одноголосно ухвалено рішення про негайне виключення Софії Лискун зі складу національної збірної команди України та позбавлення її всіх звань і нагород, отриманих під егідою Федерації.

Федерація України зі стрибків у воду також звернеться до міжнародних спортивних інституцій із вимогою застосувати до зазначеної спортсменки спортивний карантин відповідно до чинних міжнародних норм.

Ми залишаємо за собою право ініціювати додаткові заходи згідно з законодавством України та внутрішніми регламентами Федерації, щоб унеможливити подібні випадки надалі.

Честь виступати під державним прапором України — це не привілей, а висока відповідальність, яку не можна зраджувати», – мовиться в заяві Федерації.

