У межах зниження наступального потенціалу, а також спроможностей противника щодо ракетно-бомбових ударів у ніч на 4 грудня підрозділи Сил оборони України уразили одне з найбільших хімічних підприємств агресора – “Невинномиський Азот” у Ставропольському краї рф.

Про це підтвердили в Генштабі ЗСУ, передає Інше ТВ.

Завод є критично важливою складовою військово-промислового комплексу ворога з потужністю виробництва понад 1 млн тонн аміаку та до 1,4 млн тонн аміачної селітри на рік, що робить його одним із ключових постачальників базових компонентів для вибухових речовин і виробництва боєприпасів. Об’єкт на постійній основі забезпечує низку підприємств ВПК рф і виконує функції хімічного хабу в системі технічного забезпечення бойових дій.

Уражено один з цехів виробництва, на об’єкті зафіксовано пожежу.

Окрім цього, підтверджено результати ураження 4 грудня по скупченню живої сили противника на полігоні поблизу Докучаєвська (тимчасово окупована територія Донецької області). За підтвердженими даними втрати противника склали 60 військовослужбовців вбитими та пораненими.