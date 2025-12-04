Підводний човен, згідно умови оренди, не можна використовувати у військових цілях, а тільки – для навчання.

Індія візьме в Росії в оренду атомний ударний підводний човен на 10 років і заплатить за нього два мільярди доларів. Про це повідомляє Bloomberg, цитуючи свої джерела, пише Кореспондент.

Обговорення оренди російської субмарини тривало протягом кількох років, але сторонам не вдавалося дійти згоди щодо ціни. Тепер угоду погоджено. В листопаді індійські моряки вже відвідали один з суднобудівних заводів РФ.

Індія матиме цю субмарину вже протягом найближчих двох років. Проте є ймовірність, що терміни постачання будуть зміщені через складність проєкту.

Згідно з умовами оренди, субмарину не можна використовувати у військових цілях, а тільки – для навчання.

Індія планує навчати на підводному човні своїх моряків, поки будує дві власні атомні субмарини, стверджують джерела.