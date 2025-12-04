Сьогодні, 4 грудня, в лікувально-профілактичні заклади Миколаївської області доставлено довгоочікувану партію лікарських засобів для профілактики сказу.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України, передає Інше ТВ.

«Це критично важливо, адже життєво необхідні препарати дозволяють запобігти розвитку однієї з найнебезпечніших інфекцій, яка у разі несвоєчасного лікування завжди закінчується летально», – зауважили в МОЦКПХ.

Швидко й безперебійно доставили антирабічні вакцини у заклади Миколаївщини вдалося завдяки злагодженій роботі Міністерства охорони здоров’я України, підтримці World Health Organization Ukraine, а також професіоналізму команди Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Пам’ятаймо: своєчасно введена антирабічна вакцина рятує життя. Якщо вас або вашу дитину вкусила чи подряпала тварина — негайно звертайтесь до найближчого медичного закладу.

