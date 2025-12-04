«Миколаївобленерго» опублікувало попередній прогноз по застосуванню ГПВ на п’ятницю, 5 грудня. Погодинні графіки діятимуть з 06:00 до 23:59:

06:00-08:00 1,5 черги;

08:00-19:00 2,5 черги;

19:00-21:00 2 черги;

21:00-23:00 1 черга;

23:00-00:00 0,5 черги.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 09:00 – 12:30; 16:00 – 19:30; 23:00 – 00:00;

1.2 – 05:30 – 09:00; 12:30 – 16:00;

2.1 – 09:00 – 12:30; 16:00 – 19:30;

2.2 – 05:30 – 09:00; 16:00 – 19:30;

3.1 – 07:30 – 09:00; 12:30 – 19:30;

3.2 – 00:00 – 00:30; 09:00 – 12:30; 19:30 – 21:30;

4.1 – 12:30 – 16:00; 19:30 – 21:30;

4.2 – 09:00 – 16:00;

5.1 – 12:30 – 16:00; 19:30 – 23:00;

5.2 – 07:30 – 12:30;

6.1 – 19:30 – 23:00;

6.2 – 05:30 – 09:00; 16:00 – 19:30.

УВАГА! Час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення черги/підчерги (на графіку ГПВ це “жовті” години).

ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися! Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою тут https://off.energy.mk.ua/